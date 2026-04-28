La guerra de Irán va camino de convertir buena parte de Oriente Próximo en una región sin guerra, pero sin paz. Irán y Estados Unidos se encuentran en una pendiente resbaladiza al borde de un abismo. Las dos partes parecen convencidas de que ese es el camino hacia el éxito. Washington y Teherán parecen querer un acuerdo, pero insisten en que no lo necesitan, y que es la otra parte la que más lo desea.

Los dos países están sufriendo económicamente, pero hacen alarde de su voluntad de seguir luchando indefinidamente. Cada vez que se acercan a un punto de encuentro, se alejan bruscamente. La desconfianza es tan profunda y arraigada que impide encontrar elementos comunes que puedan servir de base para un posible pacto.

En Irán hay diferentes sensibilidades. Por ejemplo, el Ministerio de Exteriores es más partidario del acercamiento y los Guardianes de la Revolución, más reticentes. Pero hay un punto que consideran innegociable: el final del bloqueo naval. Los mercados del petróleo y del gas no reflejan aún en los precios la gravedad de la crisis. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía señala que estamos ante la crisis energética más grave de la historia.

En Estados Unidos los precios de la gasolina se han disparado, en Europa el precio del diésel ha subido mucho, la India y muchos países pobres están viéndose muy perjudicados. El acuerdo es necesario, y no sólo por razones económicas.