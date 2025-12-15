Giro a la derecha en Chile

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile ha dado una victoria muy contundente al candidato de derecha José Antonio Kast. Ha ganado con una diferencia de más de 17 puntos sobre la candidata de la izquierda. Es un auténtico movimiento de péndulo después de los años de Gabriel Boric, que ha encarnado una izquierda extrema. La joven izquierda que encarnaba Boric, que estuvo a punto de imponer una Constitución casi revolucionaria, fracasó muy pronto.

La coalición de izquierdas no ha sabido resolver las tres prioridades que tienen en este momento los chilenos: la migración, la mejora económica y la seguridad. Desde que en 2019 se produjera el llamado “estallido social”, en Chile ha ido creciendo el cansancio y la desafección de buena parte de la sociedad hacia los partidos tradicionales. Lejos queda el Período de la Concertación que permitió la alternancia entre gobiernos de centroderecha y de centroizquierda.

Con el amplio apoyo que ha recibido Kast, es previsible que pronto aplique un plan de choque con medidas económicas y de orden público que acercarán a Chile a las políticas de Milei en Argentina. Chile va a entrar en el club de la derecha que gobierna con Santiago Peña en Paraguay, con Daniel Noboa en Ecuador y Rodrigo Paz en Bolivia. Es una derecha apoyada por Trump, que certifica un amplio descontento y que se ve tentada por soluciones populistas. Estos partidos tendrán que superar el test de los grandes problemas sociales que persisten en América Latina.