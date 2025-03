Frente a invierno demográfico, esperanza

Cataluña se vacía de niños. El número de personas octogenarias por el contrario aumentará en un 30% en solo diez años, según acaba de estimar el Instituto de Estadística de esta Comunidad. Se trata de una espectacular aceleración en línea con las proyecciones del INE para 2039. El lado más positivo de la noticia es el aumento de la esperanza de vida. La parte negativa, la confirmación de que la natalidad no remonta. España continuará atrayendo mano de obra migrante, lo que sin duda ayuda, pero no resuelve el problema, o no todo. En primer lugar, porque el reparto es desigual, y acentúa las diferencias entre regiones prósperas y otras que se vacían a gran velocidad.

Además, el invierno demográfico no es solo un problema económico. Invierno demográfico significa vaciamiento de los hogares y aumento de la soledad no deseada. Y es el resultado de muchos proyectos de vida truncados, a tenor de los datos que indican que las parejas españolas tienen muchos menos hijos de los que desearían. Hoy, Solemnidad de la Anunciación, la Iglesia celebra el Día de la Vida con el lema “Abrazando la vida, construimos esperanza”. Los obispos piden medidas económicas que favorezcan que los jóvenes puedan fundar familias, pero igual de importante es “promover una cultura” que recupere la estima por el matrimonio y la paternidad. Como ha dicho el Papa, se necesita recuperar la esperanza, objetivo inalcanzable para el ser humano por la vía exclusivamente de satisfacer sus necesidades y deseos materiales