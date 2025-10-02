La flotilla de Gaza desactivada

La marina israelí interceptó en la mañana del jueves a todas las embarcaciones que integraban la flotilla humanitaria con destino a Gaza. Está previsto que los más de doscientos activistas detenidos sean repatriados en los próximos días. El desenlace no es distinto al que se anticipaba. La acción de la flotilla, de carácter esencialmente propagandístico, nunca tuvo como objetivo real desembarcar en Gaza. De haberse tratado de un traslado genuino de ayuda humanitaria, la misión habría podido partir de un puerto más cercano que el de Barcelona y habría sido razonable actuar con mayor discreción.

Que esta iniciativa propagandística contara con el aval del Gobierno español no hace más que evidenciar la ligereza con la que nuestras autoridades gestionan algunas causas nobles. El envío de una patrullera de la Armada Española, sin capacidad operativa real, fue un gesto meramente simbólico que revela la dimensión teatral de toda la escena.

La misión de la flotilla se resolvió tal como estaba previsto, pero este intento ha servido para alimentar la política espectáculo y un activismo eminentemente frívolo. La población de Gaza necesita ayuda efectiva, y la paz junto con la liberación de los rehenes israelíes deben ser una prioridad para la comunidad internacional. Para lograrlo, es indispensable una política seria, responsable y rigurosa, no un activismo tan infantil como poco eficaz.