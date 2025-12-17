Explicaciones mientras sigue la investigación

Plus Ultra es una aerolínea venezolana rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sucedió en 2021 y se le concedieron 53 millones de euros porque el Gobierno la valoró como empresa estratégica. Julio Martínez es el empresario recientemente detenido por blanqueo de capitales en relación con la operación Plus Ultra.

El expresidente Rodríguez Zapatero conocía a Martínez y, al parecer, se comunicaba de manera asidua con él, tal como ha desvelado una investigación del periódico digital El Debate. El medio era un simple teléfono con tarjetas de prepago que le facilitaba el empresario. El contenido de las conversaciones, las posibles reuniones, el uso de escoltas para garantizar la seguridad de estas y, sobre todo, las fechas de esas reuniones, serán objeto de investigación.

Por el momento, todas las preguntas con relación a estos contactos no solo están abiertas, sino que son legítimas y necesarias. ¿Qué vincula al expresidente con los empresarios detenidos en la operación Plus Ultra? ¿Qué intereses podría tener Zapatero con personas vinculadas al tráfico internacional de oro y blanqueo de fondos procedentes de rescates públicos? ¿A qué responden las citas en lugares inhóspitos o las tácticas de borrado de comunicaciones y el cuidado en la continua sustitución de los terminales de telefonía utilizados?

Zapatero, que goza del estatus de expresidente con cargo al Presupuesto del estado, debe dar explicaciones de sus andanzas, de sus intereses y mediaciones con regímenes como el venezolano y el chino. Independientemente del curso de las investigaciones judiciales.