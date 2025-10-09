Excusas que siembran más dudas

El último informe de la UCO recoge la existencia de un flujo de dinero en metálico que tendría como origen la sede del Partido Socialista y del que habrían sido beneficiarios José Luis Ábalos y Koldo García. La forma en que ambos imputados se referían a estos pagos —con fórmulas tan extravagantes como chistorras, soles y lechugas— no constituye en sí misma ningún ilícito, pero sí fundamenta indicios justificados de sospecha. Tanto es así que el juez que instruye la causa ha citado al exministro y a su colaborador los próximos días 15 y 16 de octubre.

Que un partido político opte por realizar pagos en metálico es una práctica que, si bien no es ilegal, resulta extraña y poco garantista. Ver fotografías de sobres con el logotipo del PSOE, conteniendo dinero en efectivo y destinados a personas imputadas por delitos de corrupción, es una imagen que, cuando menos, requeriría algún tipo de explicación. De hecho, los socialistas podrían disipar cualquier suspicacia aportando el registro contable de dichos pagos.

En lugar de optar por la transparencia, algunos miembros del PSOE han afirmado que el informe de la UCO demuestra que no hay financiación ilegal, un extremo que no es cierto y que queda sin resolver. Patxi López ha llegado a asegurar que el Congreso de los Diputados también realiza pagos en metálico, lo cual constituye una falsedad palmaria inexplicable en quien aspira a dar una explicación veraz. Las excusas esgrimidas por los socialistas en las últimas horas, lejos de disipar las dudas, refuerzan aún más los motivos de sospecha.