Europa y la hora de la verdad en Ucrania

Putin no ha dudado en amenazar públicamente a todos aquellos países de la Unión Europea que osaran plantearse la posibilidad de usar los activos congelados a Rusia para transferirlos a Ucrania. Las palabras que ha usado Putin durante la rueda de prensa en la que ha hecho balance del año, más allá de los apelativos insultantes con los que se dirige a los líderes europeos, son una provocación en toda regla. Putin sabe que Europa no puede dejar sola a Ucrania. Pero ni uno solo de los euros dedicados a sostener a Ucrania procederá de los fondos incautados.

El primer ministro polaco, uno de los más cualificados para dar cuenta del riesgo real, ha advertido a sus colegas europeos con palabras duras. Dejar solos a los ucranianos es un peligro real para el resto de los países de Europa. Los líderes de la Unión, aunque no todos, han accedido a conceder un préstamo por valor de 90.000 millones de euros que se recaudará con cargo a la deuda común. Hungría es el aliado de Putin en el seno de la Unión. En el extremo opuesto está la determinación alemana de usar los fondos incautados. En el medio está el grueso de los países de la Unión que no acaban de decidirse. Si Europa quiere una estrategia de defensa común, un ejército propio y no seguir el dictado de la Casa Blanca no puede seguir titubeando. Este es uno de los más importantes asuntos a los que deben hacer frente los países de la Unión y la Comisión europea. Polonia y Alemania lo tienen claro. Como deberían tenerlo España, Portugal e Italia con relación a los acuerdos con el Mercosur.