Europa aumenta la presión sobre Israel

La Unión Europea ha dado este miércoles un paso importante en su presión política al gobierno de Netanyahu. En respuesta a la evidente vulneración de los derechos humanos en Gaza, el ejecutivo comunitario ha aprobado la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel. La iniciativa, que debe ser refrendada por una mayoría cualificada de los veintisiete Estados miembro, no supone la ruptura de relaciones comerciales, pero sí el fin de las condiciones preferentes que Israel mantenía con la UE desde hace más de tres décadas. Además, se ha planteado una sanción personal a dos ministros de Israel, lo que requerirá el refrendo unánime por parte de los miembros del club.

La Unión Europea es el principal socio comercial de Israel, y los expertos estiman que hasta un 37 por ciento de los intercambios podrían verse afectados. Aunque la medida debe aún someterse a votación, la propuesta de la Comisión marca ya un cambio de paradigma en Bruselas. La muerte de miles de civiles, entre ellos un gran número de niños, y la falta de criterio a la hora de distinguir objetivos militares, han provocado una crisis humanitaria sin precedentes en la franja de Gaza. Si la UE aspira a mantener su liderazgo moral en el mundo, es imprescindible dar una respuesta a la altura de la gravedad de los hechos. Es la presión institucional y política, y no la oportunista agitación callejera, el instrumento más eficaz para denunciar y contener una intervención militar cuya forma ya es imposible justificar.