La estructura de Cerdán se mantiene intacta en el PSOE

"Esta semana se ha confirmado la hondura y amplitud de la trama de corrupción que rodea al presidente Sánchez"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (c), junto a su abogado Jacobo Teijelo (c-i), ha salido pasadas las 19:15 horas de este miércoles de la cárcel de Soto del Real
Escucha la línea editorial de la mañana del jueves 20 de noviembre de 2025

Esta semana se ha confirmado la hondura y amplitud de la trama de corrupción que rodea al presidente Sánchez. El informe de más de doscientas páginas de la UCO, en el que se describe el funcionamiento de las mordidas en la adjudicación de obra pública, sitúa a Santos Cerdán en el centro de la supuesta actividad delictiva. Las cifras manejadas y el volumen de las obras afectadas suponen un auténtico salto cualitativo en el caso. Del mismo modo, la petición de 24 años de prisión presentada por Anticorrupción para José Luis Ábalos dimensiona la responsabilidad del exministro de Transportes y evidencia que la corrupción fue sistémica e incluso anterior a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

A los casos de la mujer y el hermano de Sánchez, se suman ahora ratificados los de sus dos exsecretarios de Organización, rodeados de indicios ya imposibles de minimizar. Con lo ya sabido, resulta significativo que algunos intentaran desacreditar la existencia del llamado informe Cerdán y que incluso se cuestionara la información veraz publicada durante años sobre la corrupción socialista en distintos medios. Con todo, lo más elocuente no es sólo la falta de explicaciones por parte del presidente, sino el hecho de que la estructura del partido siga siendo la misma que diseñaron Santos Cerdán y Ábalos. El PSOE únicamente ha apartado a quienes resultaba imposible mantener, los dos secretarios de Organización, pero que los hombres de Cerdán continúen dominando el partido es un dato profundamente revelador.

