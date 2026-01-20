¿Qué esperanza después de Adamuz?

Desde que se produjo el accidente de trenes en Adamuz vivimos escenas de dolor: de los que ya saben que sus familiares han muerto, de los que esperan la identificación de los cadáveres, de las víctimas que recuerdan el infierno vivido. Todavía no tenemos claras las causas de lo ocurrido, podría ser la rotura de la vía. Es necesario conocer las causas para evitar futuros accidentes, las víctimas tienen derecho a conocer la verdad. Pero esa verdad, necesaria, no será suficiente para reparar su gran perdida.

Sobrevuela sobre el accidente la sensación de la fatalidad: si el descarrilamiento del Iryo se hubiese producido segundos después no habría habido colisión. Ante acontecimientos así podemos tener la sensación de que el destino de las personas está regido por una rueda de la fortuna ciega que reparte desgracias sin ton ni son. Tendremos, con toda probabilidad, una respuesta técnica a la causa del choque de trenes. Pero necesitamos otras respuestas que tienen que ver con el sentido y el valor de nuestra vida.

Es cierto que hay cosas de la vida y de la muerte que siguen siendo un misterio. Pero eso no significa necesariamente que la esperanza haya muerto en Adamuz, o que la vida esté a merced de un azar ciego. Todos los que buscan un sentido a la vida se preguntan en estas horas qué puede sostener la esperanza. Como ha dicho recientemente el Papa a las familias de las víctimas del incendio del 1 de enero en Suiza, la fe cristiana ofrece la certeza del triunfo de la vida sobre la muerte en Cristo resucitado, que sigue presente en el mundo como hace 2.000 años