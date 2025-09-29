De espaldas a la Justicia

La esposa del Presidente del Gobierno, debería haber comparecido este sábado en los juzgados. En un nuevo desplante, Begoña Gómez decidió no comparecer y plantar al juez. Más allá de las variadas discusiones técnicas que están encima de la mesa sobre qué puede ocurrir a partir de ahora, lo cierto es que Begoña Gómez está imputada, es decir está siendo investigada, por cinco delitos diferentes. Como ha sucedido con otros casos, que directa o indirectamente afectan al Gobierno de Sánchez, la promesa de colaborar con la Justicia se ha quedado en agua de borrajas.

Con auténtico bochorno, hemos tenido que asistir de nuevo a una cascada de insinuaciones y descalificaciones sobre el juez Peinado, que han aparecido coordinadas en diferentes terminales mediáticas y, de forma vergonzosa, también en la boca de varios ministros. Vivir de espaldas a la ley y a la Justicia se está convirtiendo en una marca de identidad del sanchismo.

Mientras presumen de una cosa, hacen exactamente la contraria y, especialmente en lo que respecta a jueces y periodistas, hace ya tiempo que han puesto en marcha un peligroso ventilador para acusar de lawfare y de propagadores de bulos, a unos y otros. Habrá que ver en qué quedan los procedimientos abiertos, que son muchos y con indicios muy serios.

Pero quede en lo quede, y respetando siempre la presunción de inocencia, que el Gobierno no siempre respeta, lo cierto es que la imagen del Ejecutivo no puede ser más lamentable, sumido en una huida hacia adelante para resistir a cualquier precio, poniendo en cuestión algo tan básico en democracia como la independencia de los jueces, y ejerciendo un poder arbitrario, que hace ya tiempo que dejó de tener autoridad moral alguna.