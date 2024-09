Empieza el curso escolar

La llegada del nuevo curso escolar reaviva diversas polémicas y nos recuerda los importantes retos que tenemos por delante para que nuestro sistema educativo, del que en gran medida depende el futuro de nuestro país, mejore. En España tenemos mucha repetición escolar. España lidera la UE en jóvenes que no siguen estudiando después de la ESO. Nuestros alumnos no tienen buen nivel si se les compara con los de otros países de nuestro entorno. Y no estamos mejorando. El resultado que obtuvieron los alumnos españoles de 15 y 16 años en las pruebas de PISA 2022 en Matemáticas, Comprensión Lectora y Ciencias es "significativamente más bajo" del que lograron hace una década, o en 2015.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha anunciado que va a implantar la jornada partida en los colegios para resolver estos y otros problemas. Hay estudios que avalan la decisión. Los alumnos que solo tienen jornada de mañana tienen un 24 por ciento de rendimiento menor en Matemáticas y Lengua que los de jornada partida. Pero el problema no es fácil de resolver. La jornada partida requiere más dedicación docente. Y el curso en la escuela pública ha comenzado con un déficit de 45.778 docentes y una tasa media de interinidad en las plantillas del 21%. Los problemas de financiación de la escuela concertada no se han resuelto. El Ministerio de Educación va a iniciar una serie de reuniones con este sector. Esperemos que después de años de incomunicación se pueda avanzar. La educación es un asunto demasiado para estar sometidos a las preferencias ideológicas de unos y otros. Ha habido demasiadas leyes educativas y poca evaluación de resultados.