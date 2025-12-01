Elecciones o huida hacia delante

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este domingo que, después del ingreso de Ábalos y Koldo en prisión, es en realidad el sanchismo el que está en la cárcel. Lo ha dicho en una multitudinaria manifestación convocada en Madrid por el propio Partido Popular, en la que Feijóo ha dicho también que ha llegado la hora de convocar elecciones generales y de darle la palabra a los españoles.

Si Pedro Sánchez fuera un político normal, sería lo lógico viendo simplemente su debilidad parlamentaria y el hecho de que llegara al Gobierno mediante una moción de censura, presentándose como adalid de la regeneración democrática, y estar acechado por numerosos casos de corrupción, con un horizonte penal que, a priori, no pinta nada bien.

El Presidente del Gobierno ha dicho que agotará la legislatura, pero ya sabemos lo que vale la palabra de Sánchez. No podemos descartar tampoco que, contra viento y marea, siga tirando de su famoso manual de resistencia para enrocarse en el poder y seguir huyendo hacia adelante. En ese escenario, Sánchez compartiría responsabilidad con sus socios de conveniencia, a los que también Feijóo ha apuntado en la manifestación de este domingo al preguntarles directamente que cuánto más van a seguir tragando con tal de exprimir sus intereses particulares.

Es comprensible que, como si estuviéramos en precampaña, Feijóo anuncie lo que va a hacer en los primeros 100 días, si llega al Gobierno, empezando por una auditoría completa para que todos los ciudadanos sepan hasta dónde ha llegado el saqueo en estos últimos años, pero no debe olvidar que la coyuntura aún no es esa, que con Sánchez siempre hay que estar preparados para las sorpresas, y que, hasta ahora, las que nos ha ido dando no nos han traído nada bueno.