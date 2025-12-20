Las elecciones en Extremadura no son unas primarias

Extremadura vive hoy la jornada de reflexión para las elecciones autonómicas. Se ha insistido mucho en que estos comicios inician un largo ciclo electoral que va a tener consecuencias en la política nacional. Pero Extremadura reclama atención por sí misma. Durante la campaña electoral se ha debatido sobre las cifras de paro. El PP ha insistido en que los datos de desempleo son los más bajos de la historia. El paro ha descendido, pero sigue siendo uno de los más altos de España, con una diferencia de casi cinco puntos con la media nacional. En el 80 por ciento de los pueblos extremeños la renta per cápita es de solo 12.500 euros al año, lo que supone unos ingresos significativamente inferiores a los de la clase media del conjunto de España. La mejora de la renta que se ha producido en los últimos años ha sido, paradójicamente, por la pérdida de población. Extremadura es una región con gran capacidad de exportación, con un campo muy dinámico, pero con poca industria. Produce mucha energía, pero le faltan proyectos tecnológicos. El problema del transporte sigue sin resolver: el AVE Lisboa-Madrid no tiene fecha para empezar a funcionar, está pendiente la autovía A-58 entre Cáceres y Badajoz por donde circulan 4.000 vehículos al día. En Sanidad las listas de espera han mejorado, sobre todo en los quirófanos, pero sigue teniendo las esperas más largas de toda España.

Si convertimos todas las elecciones autonómicas y locales en unas primarias de las generales aumentará el divorcio entre la política y las necesidades de la gente. Extremadura vota mañana para elegir a unos diputados y un Gobierno que tiene problemas comunes y problemas diferentes al resto de España.