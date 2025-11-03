Que dimita el siguiente

Que Pedro Sánchez debería haber dimitido antes que Mazón es una evidencia política que se resume en aquellas inolvidables palabras del presidente del Gobierno acerca de que quien necesitara ayuda que la pidiera, y en la ausencia de respuesta eficaz que el Ejecutivo ha protagonizado durante este año, tras la tragedia. Pero si nadie dimitió antes, tampoco parece que lo vayan a hacer ahora tras la salida de Mazón, que indica el camino a otros.

Basta ver el relato que el PSOE ha publicado en sus redes y que asegura que, a diferencia de la oposición, que se habría encargado de embarrar el terreno, el Gobierno siempre estuvo ahí, junto a las víctimas de la DANA. La mentira y la zafiedad es tal, que ni siquiera han tenido sensibilidad para elegir el verbo adecuado en su crítica.

En todo caso, Mazón tenía que asumir la responsabilidad política por su falta de visión, sus errores y contradicciones. Por eso tiene razón Feijóo al afirmar que la dimisión de Mazón es acertada, y al pedir responsabilidad a VOX para gestionar la difícil estabilidad que viene ahora hasta que haya elecciones.

No hay más que observar la impresentable campaña de hostigamiento a Mazón que el Gobierno ha alentado en estos días de aniversario. Todo ello no quita que nos podamos preguntar por qué desde el PP se ha tardado tanto en reaccionar así. Que el gobierno de la nación sea, por desgracia, tan poco ejemplar, no es excusa para no asumir las propias responsabilidades a tiempo.