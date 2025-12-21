Diálogos en la Capilla Sixtina

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano, ha reunido a alrededor de 400 parlamentarios italianos en la Capilla Sixtina. El principal colaborador del Papa habló del verdadero sentido de la Navidad, y de los “vientos de guerra” que de manera preocupante invaden hoy las relaciones internacionales. Más allá del interés de los temas abordados, lo llamativo es la naturalidad con la que un alto eclesiástico conversa con parlamentarios de todo el espectro ideológico, entrelazando cuestiones de fe y otras centrales de la vocación de servicio al bien común que caracterizan la profesión política.

Pese a la imagen poco edificante que puedan transmitir determinados episodios que copan la actualidad informativa, el cardenal Parolin habla a los parlamentarios desde el convencimiento de que se encuentra ante personas que aspiran a ofrecer lo mejor de sí a la ciudadanía, motivo por el cual Pablo VI definió la política como “una de las formas más altas de la caridad”, exhortando a la Iglesia a un acompañamiento a la vez cercano y respetuoso con la libertad de conciencia de los políticos.

Citando al mismo Montini, el cardenal Parolin aludió a una verdad no menos importante: que por mucho ingenio o poder que tenga el ser humano, la experiencia enseña que la capacidad de la política para resolver los problemas es siempre limitada. Por eso cualquier político creyente, o simplemente sensato, hará bien en tomar nota de esos límites y dejar a un lado dogmatismos ideológicos, como los que exhiben quienes se arrogan el derecho a decidir qué voces y argumentos tienen o no cabida en el espacio público.