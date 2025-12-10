El diagnóstico político de Jordi Sevilla en la COPE

Sería equivocado encuadrar la proliferación de intervenciones públicas de dirigentes socialistas históricos dentro del capítulo de la nostalgia de lo que pudo haber sido el socialismo español y no es. Esas declaraciones representan un estado de insatisfacción hacia lo que implica ser socialista hoy en España, en continuidad con una larga trayectoria que contribuyó de forma decisiva a la consolidación de la democracia y el progreso social. Lo que el ministro de Administraciones Públicas en la época de Zapatero, Jordi Sevilla, ha dicho a Jorge Bustos en el programa “Herrera en COPE” es un ejemplo de dignidad moral y de diagnóstico certero de procesos en los que estamos inmersos, como el deterioro de nuestras instituciones.

Jordi Sevilla ha sostenido que esta legislatura no debió empezar tal como lo hizo. Según él, el argumento de que existía una mayoría de bloqueo suficiente para que no gobierne la alternativa de derechas va en contra de las reglas del juego de la democracia. En política hay que intentar ser el mejor, no el menos malo, ha dicho Sevilla. Una de las preocupaciones del exministro, que se confiesa socialdemócrata, es que el actual partido socialista está siendo “abducido por el populismo”. Los votos socialistas han estado apoyando propuestas de grupos populistas en contra de lo que el mismo partido socialista había dicho días antes. Para Jordi Sevilla, la fragmentación social, la avería en el ascensor social, la desaparición paulatina de la clase media, la precariedad de los trabajadores, tan bien retratados en el último Informe FOESSA, demandarían una respuesta que el gobierno supuestamente progresista de Sánchez no está dando.