Desmantelamiento progresivo del chavismo

El próximo sábado 18 de abril María Corina Machado estará en España. En Madrid se celebrará un acto público y la líder opositora venezolana se reunirá con políticos españoles, con la excepción de los que conforman la mayoría gubernamental. Es decir, no se encontrará con el presidente del Gobierno de España. Y esto, a diferencia de lo que ha sucedido con el primer ministro de los Países Bajos y con el presidente de la República francesa. Antes de viajar a España, María Corina Machado ha ofrecido en Herrera en Cope su primera entrevista radiofónica tras su salida de Venezuela. Machado no ha perdido un ápice de fuerza ni de convicción. De sus palabras se desprende la exigencia de que la hoja de ruta trazada por la administración Trump a partir de la detención de Maduro debe culminar con la devolución de la soberanía política a su verdadero titular, que es el pueblo venezolano.

El chavismo ha sido un régimen criminal que, aunque no ha sido todavía desmontado, sí está en proceso de desintegración. Este proceso largo, confirma Machado, estaría en una segunda fase que desembocará finalmente en la convocatoria de elecciones libres. Y para que esto suceda es necesaria la transformación total del sistema electoral. Solo la libertad política, podrá permitir la transformación social y económica del país. María Corina Machado ha resistido a la dictadura dentro y fuera de Venezuela. Asegura con firmeza que ella regresará a su país, como podrán hacerlo todos los exiliados. Solo ese día la normalidad política habrá llegado a Venezuela.