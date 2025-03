Desarme y seguridad

La Rusia de Putin ya ha reaccionado ante el acuerdo de la UE para aumentar su gasto en defensa alcanzado este jueves. El portavoz del Kremlin ha dicho sentirse preocupado por la militarización de Europa. Y el portavoz de la Duma ha criticado a Macron por su oferta de utilizar el arsenal nuclear francés como una herramienta de disuasión de toda Europa para frenar más conquistas de Putin. Rusia esta incómoda, y eso es buen síntoma, ante la rápida reacción de Europa, cuando solo ha pasado una semana de que Zelenski fuera humillado en la Casa Blanca.

La nueva política europea de defensa tendrá sus efectos dentro de cuatro o cinco años. Mucho antes, dentro de cuatro meses, cuando la ayuda de Estados Unidos a Ucrania se agote, será necesario poner tropas sobre el terreno para garantizar que el eventual alto el fuego se cumpla. Harán falta entre 40.000 y 100.000 efectivos. Europa cuenta con ellos, sobre todo, si traslada los soldados que en este momento están en misiones de la OTAN.

Sánchez está dispuesto a acelerar el incremento del gasto en defensa, aunque no se ha pronunciado sobre el envío de tropas. Feijóo apoya la decisión, pero pide ser informado adecuadamente y un trato diferenciado por estar al frente del partido más votado. El problema lo tiene Sánchez con sus socios de Gobierno. Los ministros de Sumar no quieren aumentar el gasto militar. Eso explica que Sánchez no haya comparecido en el Congreso. Una vez más queda acreditado el error que supuso formar un Gobierno apoyado por fuerzas independentistas y radicales.