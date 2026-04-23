Decisión judicial sobre la excarcelación de etarras

El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha revocado la decisión del Gobierno vasco de aplicar el régimen de semilibertad a los exmiembros de ETA Soledad Iparraguirre, “Anboto”, y Juan Ramón Carasatorre, lo que implica su vuelta a prisión. “Anboto” ha sido una de las etarras más sanguinarias de la historia de ETA.

En dos autos, el magistrado, con notable pericia técnica, determina que permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario. Además, propone al legislador que se modifique la flexibilización del cumplimiento de penas según el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, procedimiento por el que se están dando excarcelaciones anticipadas por los órganos administrativos de la Comunidad Autónoma vasca sin pronunciamiento del órgano judicial.

La decisión del juez tiene en cuenta que estas excarcelaciones están desnaturalizando el proceso de reducción de penas, generan desconcierto en la ciudadanía y, sobre manera, en las víctimas del terrorismo, que ven con indignación y desaliento cómo el cumplimiento de penas se convierte en un acto arbitrario dependiente de los intereses políticos de turno.

La salida de la cárcel de etarras que no han manifestado arrepentimiento ni han colaborado con la justicia, se produce como efecto de los acuerdos de Pedro Sáncehz con Bildu y están alejados del proceso de reinserción social. La sociedad y el Estado tienen el deber moral de garantizar la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo, como parte esencial de una buena convivencia.