Álvaro Gómez Zorrilla, técnico de sonido para cine: "Generalmente el 95% del sonido de una película se recrea en posproducción. Todo, todo, se repite en posproducción"

Descubrimos a Álvaro Gómez Zorrilla, un joven de 25 años que está detrás de muchos de los sonidos que escuchamos en el cine

Detrás de los espectaculares efectos de sonido de la película más taquillera del cine español, 'Torrente, presidente', se encuentra el talento de Álvaro Gómez Zorrilla, un joven diseñador de sonido de 25 años que trabaja desde un pequeño pueblo de Burgos. En una entrevista en el programa 'La Tarde' de COPE con Pilar García Muñiz, ha desvelado los secretos de una profesión tan desconocida como fundamental en el cine, donde casi nada de lo que se oye es lo que parece.

Un artesano del sonido en la era digital

El trabajo de Gómez Zorrilla consiste en dar la identidad sonora a una película, montando los efectos y ambientes. Contrario a la creencia popular, la mayoría del sonido no se graba durante el rodaje. “Tú piensa que literalmente todo, absolutamente todo se repite en posproducción”, explica. De hecho, asegura que “generalmente el 95% del sonido de una película o una serie se recrea en posproducción”. Lo único que se suele mantener del directo son los diálogos.

Generalmente el 95% del sonido de una película se recrea en posproducción" Álvaro Gómez Zorilla Técnico de sonido para cine

Para demostrarlo, pone un ejemplo de 'Torrente, presidente'. Una escena con un mitin multitudinario que suena con cientos de personas aplaudiendo fue creada con un grupo muy reducido.

“Realmente hemos escuchado a 10 chavales en la plaza de un pueblo aplaudiendo, gritando, coreando, silbando”, confiesa. El truco consiste en grabar múltiples tomas desde diferentes posiciones y luego sumarlas en el estudio para crear la sensación de una multitud de 200 o 300 personas.

Su creatividad no tiene límites. Para el sonido de una puerta de un búnker, buscó un efecto hermético y subterráneo. La solución fue artesanal: “Lo que hice fue frotar una especie de maza de goma contra la puerta de un hangar real”. Esta fricción generó una resonancia “muy musical” que se convirtió en una de las capas del sonido final. A pesar de la existencia de enormes librerías de sonido, él prefiere grabar todo lo posible para dar una identidad única a cada proyecto.

De un tuit a trabajar en 'La Casa de Papel'

Su carrera, que ya suma ocho años, comenzó en la adolescencia gracias a su curiosidad y a las redes sociales. Siendo un gran aficionado al cine y a series como 'El Barco' o 'Vis a Vis', se dio cuenta de que la misma persona estaba detrás del sonido. Decidió contactar con él a través de Twitter para expresarle su admiración, un gesto que sorprendió al profesional.

Le hizo mucha gracia que alguien se fijara en el sonido, porque tristemente es un oficio que está superdesconocido" Álvaro Gómez Zorilla

“Le hizo mucha gracia que alguien se fijara en el sonido, porque tristemente es un oficio que está superdesconocido para la población en general”, recuerda Álvaro. A raíz de esa conversación, el diseñador le pidió si tenía algún sonido de disparos y, tras enviarle unos que había descargado de internet, empezó su andadura profesional. Comenzó a montar capítulos de 'Vis a Vis' y su carrera despegó definitivamente con la llegada de 'La Casa de Papel' a Netflix.

La tranquilidad del pueblo como estudio de grabación

Aunque la industria se concentra en Madrid, donde vivió tres años, Gómez Zorrilla decidió volver a su pueblo de 70 habitantes en Burgos. El cambio coincidió con su transición a autónomo y le permitió trabajar para diferentes estudios desde allí.

La ventaja principal, además de la calidad de vida, es el entorno: “Puedo ahora mismo salir por la puerta de mi casa, necesito grabar cualquier efecto y tengo silencio completo, no tengo ruido de tráfico, no tengo ruido de industria, no tengo ruido de gente”.

Esta decisión fue arriesgada, sobre todo porque implicó dejar sus estudios de ingeniería electrónica, lo que preocupó a sus padres. “Fue una decisión muy arriesgada, pero yo me propuse darlo todo a esto, con esfuerzo, disciplina y constancia”, afirma.

El tiempo le ha dado la razón, y ahora se prepara para el estreno en agosto de 'Deep Water', una superproducción americana con actores de Hollywood sobre tiburones, dirigida por el director de 'La Jungla 2', que califica como uno de los mayores retos de su carrera.