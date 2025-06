Cuba no se rinde

El Gobierno cubano de Díaz Canel ha aumentado de manera desmesurado el precio de la conexión a internet. La respuesta ha sido la convocatoria de un paro universitario en La Habana que se extiende al resto del país.

Los jóvenes universitarios protestan porque necesitan la conexión a la red, tanto como la luz, el agua y la comida. Era de esperar que el régimen y todos los aparatos de propaganda reaccionaran viendo fantasmas, desprestigiando a los convocantes y amenazando con todo tipo de calamidades.

Los convocantes del paro son enemigos de la patria, traidores y agentes infiltrados. La cuestión es, como siempre, más compleja. Y en esta ocasión es tan evidente como que el régimen no puede tolerar que los universitarios se rebelen contra el sistema y comprometan públicamente los cimientos de la dictadura.

Hace tan solo 20 años, las reivindicaciones comenzaban por los alimentos o los derechos civiles, hoy la conexión a la red es fundamental para jóvenes que de otro modo no pueden seguir con regularidad sus estudios.

Cuba es una sociedad y un país tremendamente empobrecido, pero no solo de pan viven los cubanos. Aunque no lo parezca la resistencia de este pueblo no se ha desmoronado nunca. Hasta cuándo tengan que seguir presionando, es imposible de prever. Lo que sí parece claro es que Cuba y su pueblo no se rinden.