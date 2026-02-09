El Papa ha dirigido una Carta a los sacerdotes de la archidiócesis de Madrid con motivo de la Asamblea presbiteral “Convivium” que ha comenzado hoy convocada por el cardenal José Cobo.

León XIV les agradece el compromiso con el que viven y ejercitan su sacerdocio, una tarea que se desempeña tantas veces en medio del cansancio, de situaciones complejas y de una entrega silenciosa de la que solo Dios es testigo. El tiempo que vive la Iglesia es toda una invitación a detenerse juntos en una reflexión serena y honesta. No se trata tanto de quedarse en diagnósticos inmediatos o en la gestión de las urgencias, sino de aprender a leer con hondura el momento presente, a la luz de la fe, los desafíos y también las posibilidades que el Señor siempre abre.

No se puede ignorar el cambio cultural profundo que estamos viviendo y que está haciendo desaparecer referencias que hasta ahora eran comunes. En ese contexto, el Evangelio no se encuentra solo con la indiferencia sino con un horizonte en el que las palabras no significan ya lo mismo, y en el que el primer anuncio no puede darse por supuesto. Pero también muchas personas comienzan a abrirse a una búsqueda sincera del Único que puede responder a sus deseos.

El Papa subraya que no se trata de inventar nada sino de volver a proponer, con renovada intensidad, el sacerdocio en su núcleo más auténtico: que sean en verdad “otro Cristo”, santos en su vida cotidiana, hombres de profunda oración que enseñen a su pueblo a hacer lo mismo. Esta asamblea es un gran gesto de comunión que habla con elocuencia, no sólo a la diócesis sino al conjunto de la sociedad madrileña.