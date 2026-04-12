Un clamor por la paz desde Roma al mundo entero

El Papa León presidió ayer en la Basílica de San Pedro un encuentro de oración por la paz al que se unieron desde la distancia millones de personas. En momentos difíciles y turbulentos en el mundo, la Iglesia alza su voz de manera clara y rotunda a favor de la paz, los derechos humanos, la diplomacia y el multilateralismo. Preocupa la guerra en Irán y el Líbano, pero también la insostenible situación de la población de Gaza y, cada vez más, en Cisjordania. Preocupa Ucrania. Y también Sudán, el Sahel o Myanmar. Es un cuadro global que responde a lo que el Papa Francisco llamaba “guerra mundial a pedazos”. Y en el que se consolidan trágicamente las condiciones para la multiplicación y escalada de situaciones de crisis. Lo ha advertido en una entrevista el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y primer colaborador del Papa León. Es necesario, dice, frenar la tendencia que pretende reemplazar “la fuerza del derecho” por “el derecho de la fuerza”. De ahí que la Santa Sede reitere su apoyo a las Naciones Unidas, aun siendo consciente de sus limitaciones. El papel de la ONU sigue siendo imprescindible para un mundo basado en reglas y en una noción compartida de la dignidad de la persona, que no admite sesgos ideológicos y que lo mismo debe aplicarse para la defensa del niño no nacido que de la persona migrante que se juega la vida en la búsqueda de un futuro mejor. La voz de los papas, dice el cardenal Parolin, representa ese faro moral en tiempos de crisis. Pero para que esa voz no sea una voz en el desierto necesita manos que la sostengan y amplifiquen.