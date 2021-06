Cataluña, algo más que un asunto interno

En un intento de capear el temporal de los indultos, el Gobierno ha aprobado dos medidas de cierto calado social: la rebaja del IVA en la factura de la luz y el levantamiento de la obligación de llevar mascarilla al aire libre, a partir del sábado próximo. Pero no es probable que la tormenta escampe a corto plazo. Está causando un profundo malestar en buena parte de la sociedad la sensación de que el Gobierno ha abierto conscientemente una brecha en la igualdad de todos los españoles ante la ley. Lejos de la concordia presuntamente buscada en Cataluña, lo que ha provocado el Gobierno es una discordia en el conjunto el país, dejando además la impresión de que se ha rendido ante el proyecto independentista.

Es muy escasa la credibilidad que puede concederse al Gobierno cuando afirma que el indulto no significa que se vaya a negociar en la mesa de diálogo nada que sea contrario a la Constitución. Si ello fuese cierto, una de las iniciativas que debiera tomar Sánchez sería instar a Bruselas a hacer una declaración firme y solemne en la que advierta a la Generalitat que no hay lugar en la Unión Europea para ninguna región que proclame unilateralmente la independencia. Ciertamente, Bruselas ha reiterado su apoyo al orden jurídico español, pero también ha considerado que el conflicto catalán es un asunto interno de España. No debería olvidar que también tiene una clara dimensión europea.