Ni la cárcel ni el exilio tienen la última palabra

Ya puedes escuchar la Línea Editorial de esta tarde del 14 de octubre

El disidente y expreso político cubano José Daniel Ferrer
Madrid - Publicado el

1 min lectura1:26 min escucha

Treinta años de lucha contra la dictadura castrista han acabado en el exilio. El disidente cubano José Daniel Ferrer García ha soportado persecución, tortura y cárcel. En muchas ocasiones había recibido la invitación a salir del país, pero él siempre la había rechazado. En esta ocasión el acoso permanente contra su familia le ha hecho aceptar. No es el primer cubano al que no se le hace imposible vivir libremente en su país. Y mientras la dictadura siga sometiendo a los cubanos, los opositores saben que su destino es el mismo: la cárcel o el exilio.

Ferrer ha dejado a muchos amigos y compañeros de lucha en el infierno de las cárceles cubanas. Desde el exilio, lo ha dicho nada más aterrizar en Miami, va a seguir luchando por los presos y por la libertad de todos los cubanos. Frente a cualquier derrotismo, la derrota de la tiranía es posible. La sociedad cubana ha demostrado su resistencia. Se precisa también la unión definitiva de la oposición interior y la del exilio, así como el apoyo firme de todos los gobiernos del mundo libre.

En un mundo en el que demasiados creen que los gobiernos autoritarios son la salvación de los muchos problemas que aquejan a nuestras sociedades, la lucha de los opositores cubanos y venezolanos es un verdadero signo de esperanza.

