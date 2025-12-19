19 DIC 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"Dice el señor Font que los catalanes queremos selección propia con Negreira de mascota"
Teresa Vasallo Fernández
Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:10 min escucha
Temas relacionados
"¿Sabemos realmente qué hacemos cuando compartimos, señalamos o participamos de linchamientos digitales? Porque el vídeo dura segundos, pero las consecuencias no desaparecen"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Visto en ABC
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño