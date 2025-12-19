Trump convierte la Casa Blanca en un espectáculo de luces y ataca el legado de Obama y Biden

La Casa Blanca se ha transformado en un espectáculo de luz y exceso con la llegada de la Navidad. Un despliegue con más de 50 árboles de Navidad, 2.000 tiras de luces, 200 metros de guirnaldas y hasta 10.000 mariposas decorativas que, según ha analizado el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, en el programa 'La Tarde' con Pilar García Muñiz, busca lanzar un mensaje claro de poder.

Un derroche para compensar

Según ha explicado Alandete, este derroche tiene una razón: "normalmente, la decoración de la Casa Blanca está en el ala este, pero como Donald Trump ha derruido toda la sala este, toda, sin excepción, y no existe, lo han tenido que concentrar todo en la residencia". La propia oficina de la primera dama, Melania Trump, ha admitido la intención de hacer "un derroche de decoración y de luces y de guirnaldas".

Aunque el presupuesto se mantiene en secreto, el corresponsal ha señalado que la mayor parte de los fondos anuales de la primera dama se destinan a la decoración navideña. Entre las adquisiciones de este año se cuentan 75 coronas con lazo rojo, 700 guirnaldas y 10.000 mariposas, una cifra ligada al interés de Melania por "rescatar la mariposa azul que está en peligro de extinción".

Este año, además, se ha producido un hecho inédito. "Por primer año en la historia, se han colocado unas coronas de abeto verdes con unos lacitos rojos en las ventanas de afuera", ha comentado Alandete. Una decisión que partió de una orden directa de Donald Trump y que rompe con la tradición de proteger el exterior del edificio.

Árboles verdes, por favor

La decoración de este año contrasta con la de las dos primeras navidades de los Trump en 2017 y 2018, cuando Melania Trump optó por un estilo de arte moderno con árboles rojos y cañas blancas que generó numerosos memes en internet. Según Alandete, la decoración era tan oscura que parecía "el trenecito del terror".

Solo le pedí una cosa a mi mujer este año que hemos vuelto a la Casa Blanca, por favor, que los árboles sean verdes"

En una de las recepciones recientes, el propio Donald Trump bromeó sobre el tema. "Solo le pedí una cosa a mi mujer este año que hemos vuelto a la Casa Blanca, por favor, que los árboles sean verdes, tráetelos de algún sitio, pero que sean verdes, que no sean blancos o rojos", dijo el presidente, según ha relatado el corresponsal. Este despliegue decorativo parece alinearse con el lema de Trump para su regreso al poder: "la era dorada de América".

DPA vía Europa Press Melania Trump con la decoración navideña

Sin embargo, este año hay una ausencia notable: el belén napolitano del siglo XVIII, una donación de 1967. Melania Trump, que es católica, ordenó su restauración al considerar que estaba "bastante perjudicado". Por ello, este año solo se exhibe el pesebre, a diferencia de los años de Joe Biden, también católico, quien siempre lo mantuvo expuesto.

El 'Paseo de la Fama' de Trump

La polémica no se limita a la decoración. Recientemente, Donald Trump ha instalado unas placas ofensivas en los retratos de los presidentes de Estados Unidos en el llamado "Paseo de la Fama Presidencial". Como ha apuntado Alandete, Trump "se ha puesto a escribir una biografía de todos los presidentes" para acompañar sus retratos.

EFE Donald Trump

En ellas, califica a Barack Obama como "el presidente más divisivo de la historia del país" y resume el legado de Bill Clinton con la frase: "su mujer se enfrentó al gran presidente Trump y perdió". Sobre su sucesor, Joe Biden, la placa es aún más dura.

El dormilón de Joe Biden ha sido con diferencia el peor presidente de la historia de este país"

"El dormilón de Joe Biden ha sido con diferencia el peor presidente de la historia de este país. Permitió una invasión de ilegales", reza la placa escrita por el magnate. Como era de esperar, la descripción de sí mismo es muy diferente: "la era dorada de América, el mejor presidente". Una situación que llevó a Alandete a concluir: "Donald Trump no tiene abuela, porque ya falleció hace mucho tiempo, pero no la necesita él".