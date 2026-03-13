Cambio de Gobierno en Chile

Con la presencia del Rey de España, Felipe VI, la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, dio paso a la celebración, en la Catedral Metropolitana de Santiago, de una “Oración por Chile y por el nuevo gobierno” presidida por el cardenal Fernando Chomalí. Después de un gobierno de izquierda, presidido por Gabriel Boric, que fracasó en su intento de una reforma constitucional después del estallido social de 2019, llega con normalidad democrática otro de signo contrario, que asienta un giro de tendencia en el continente americano. De entre las primeras medias del nuevo presidente chileno se encuentra un plan de austeridad que afecta a la reducción del gasto del Estado.

El arzobispo de Santiago de Chile recordó que el poder es un servicio generoso hacia los demás, “porque no somos dueños de él, sino administradores llamados a buscar el bien de todos” y que “la democracia es un bien que se gana a gotas, pero se pierde a litros si no se cuida”. Por eso llamó a preservar el diálogo, el respeto y el compromiso con el bien común. Expresó su esperanza en que se trabaje en distintos ámbitos de la vida nacional, como el combate contra la corrupción, la superación de la pobreza, el fortalecimiento de la educación y la seguridad pública. El cardenal Chomalí advirtió también sobre los riesgos de una sociedad excesivamente individualista y llamó a recuperar una visión más profunda del desarrollo humano. “Nos hicieron creer que para ser felices se requería tener más, pero olvidamos que se requiere ser más”, señaló el arzobispo de Santiago en un acto que fue todo un signo de salud democrática.