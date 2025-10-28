Qué cambia con la decisión de Junts

Las bases de Junts confirmarán previsiblemente esta semana la ruptura con el PSOE. Tras el anuncio de la ejecutiva y las explicaciones horas más tarde de Carles Puigdemont, muchos seguían preguntándose qué cambia en realidad con esta decisión. Junts, al menos por ahora, no va a apoyar una moción de censura para la convocatoria inmediata de elecciones. Mientras no dé ese paso, sus siete diputados en el Congreso seguirán instalados en la estrategia de tratar de sacar el máximo beneficio posible de Pedro Sánchez. Lo que sí supone un cambio, y además de enorme calado, es el reposicionamiento estratégico de Junts ante el fulgurante ascenso de Aliança Catalana. Esto es lo que se confirmó ayer: que los exconvergentes renuncian definitivamente a la centralidad política y se lanzan de lleno al fango a competir con la derecha independentista, populista y xenófoba. En esas condiciones, se puede dar por definitivamente quebrado cualquier atisbo de unidad soberanista, lo cual no significa, sin embargo, que la política catalana vaya a quedar libre de tensiones, solo que ahora las fracturas serán otras. ¿Y qué pasa con el Gobierno de España? Por mucho que Sánchez reste importancia a su soledad parlamentaria, cuesta imaginar la supervivencia de su proyecto sin unos Presupuestos Generales. Como dijo ayer en COPE el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano Page, el Gobierno de Sánchez ha perdido “la legitimidad de origen” y se encuentra en un “callejón sin salida”. Lo cierto es que cuanto antes empiece el post sanchismo, mejor le irá al PSOE. Y mejor le irá España.