Bolivia, nuevo rumbo

Rodrigo Paz, 58 años y líder del Partido Demócrata Cristiano, ha recibido la confianza del 54,6% de los bolivianos tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Paz ha convencido a los bolivianos y estos han decidido cerrar el ciclo de gobiernos de izquierda bajo la estela del movimiento instaurado por Evo Morales. El nuevo presidente se ha propuesto dirigir la política boliviana en una línea de clara institucionalidad y de apertura del país al mundo. Esto sin olvidar, porque es prioritario, reducir la polarización política, reducir los niveles de movilización ideológica que la han causado, fomentar la seguridad jurídica y trabajar por y para crear empleo, reducir el gasto público, fomentar la inversión privada. Y junto a todo esto, se ha comprometido a algo de extrema relevancia para frenar los caudillismos que azotan América Latina: no buscar la reelección.

Paz, nacido en España y de madre española, es hijo y nieto de mandatarios, milita en una facción política que podría entenderse como moderada y reformista. Su padre, Jaime Paz Zamora, y él mismo, han conocido el exilio forzoso al que les condenaron los gobiernos dictatoriales de Bolivia. Conoce, por lo tanto, el valor de la democracia y de la libertad. Y este santo y seña es, cuanto menos, una buena credencial que debería augurar, como él mismo ha dicho, un tiempo nuevo para Bolivia.

Paz Pereira podría encarnar un nuevo estilo político tan alejado de los modos del Grupo de Puebla como de los modos corruptos que dominan en Perú o del autoritarismo salvadoreño. El tiempo dictará sentencia, pero, por el momento, Bolivia se abre a un tiempo nuevo.