Blindar el derecho a la vida

El Consejo de Ministros aprobó ayer la propuesta de reforma de la Constitución para poder incluir el aborto como un derecho. Lo hizo, como nos tiene acostumbrados, por la puerta de atrás, con una triquiñuela legal, mientras exhibía propaganda populista en redes sociales y Ábalos se sienta en el banquillo. Es, evidentemente, una cortina de humo para tener entretenidos y polarizados a unos cuantos, pero nos equivocaríamos si pensáramos que es solo eso.

La agenda más radical en este terreno ha sido desde el primer minuto el ADN del sanchismo. Recientemente han aprovechado hasta la náusea el desgraciado caso de la eutanasia de la joven Noelia y ahora lo hacen con el aborto.

El Gobierno sabe que no le dan los números para la reforma que pretende, pero cuando lo que prevalece es la ideología todo se reduce a cálculo político y al posible beneficio electoral que se pueda obtener en el corto plazo. En un tema tan dramático como este, la fe, sin duda, ilumina la razón, pero no es necesario tener fe para entender que no se puede matar una vida humana que va a nacer.

Como ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, podría blindarse el derecho a la vida y el apoyo a la mujer en la promoción de la maternidad, más aún, estando como estamos en pleno invierno demográfico, pero el Gobierno prefiere blindarse proponiendo un cambio constitucional en favor de la muerte, aunque para ello tenga que hacer pasar mal por bien, y utilizar a las mujeres como coartada ideológica.