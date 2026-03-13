Avanza Europa

Vivimos tiempos decepcionantes para quienes albergaran esperanzas sobre la emergencia de una sólida Unión Europea política en respuesta a la crisis permanente abierta desde el Covid y la invasión rusa de Ucrania, con el remate del tumultuoso regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La cacofonía que hemos visto entre líderes europeos o entre las propias instituciones comunitarias invita a tomar con cautela toda grandilocuente declaración sobre la tan cacareada autonomía estratégica de Europa.

Y sin embargo algo se mueve. Las seis mayores economías de la Unión, entre ellas España, han enviado una carta conjunta a las principales instituciones de la Unión en la que piden acelerar la integración de los mercados de capitales y la integración financiera.

Muchas de las propuestas llevan tiempo sobre la mesa, pero están siendo frenadas por países pequeños que se benefician de una regulación favorable. Es momento de revertir el estancamiento. No es posible conseguir “campeones europeos tecnológicos”, por ejemplo, sin avanzar en esta línea, para facilitar el acceso a financiación. Igual que avanzar hacia el llamado euro digital protegerá a la Unión de distorsiones externas y mejorará su posición global.

Asistimos de este modo a la enésima manifestación del método comunitario o método Monnet, consistente en dar respuestas concretas a problemas inmediatos y, a través de pasos graduales, avanzar en la integración. No es la espectacular respuesta a la crisis actual que muchos demandaban de Europa, pero bien pudiera ser la más efectiva y la única realista.