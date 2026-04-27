Se cumple un año del apagón que dejó a España sin electricidad durante muchas horas, y no se han aclarado con precisión las responsabilidades de los diferentes actores implicados. Se han sucedido los informes de diferentes organismos que hablan de multicausalidad.

Los audios de varios técnicos de Red Eléctrica Española que se escucharon en la comisión de investigación del Senado revelaron hace varias semanas que el apagón no fue un hecho imprevisto. Desde días antes se sabía que el peso de las renovables en el Mix de generación estaba causando inestabilidad en la red. De hecho, la mayor presencia en ese Mix energético de la electricidad generada por centrales de ciclo combinado ha estabilizado la red.

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, siempre ha negado la responsabilidad de la compañía que está controlada por capital público. Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tiene abierto un expediente porque considera que hay indicios de que no se hicieron las cosas adecuadamente para evitar el apagón. También hay expedientes abiertos a las empresas eléctricas que dilucidarán su parte de culpa. Es llamativo que un año después no se haya producido ninguna dimisión.

España ha desarrollado de un modo significativo la producción de energía a través de fuentes renovables y en eso es un referente para el mundo entero. Se trata de una energía más barata y limpia. Otra cosa es que haya que mejorar su presencia en la red de distribución. Y tampoco se puede concebir la energía renovable como una alternativa a la nuclear. El Gobierno se equivoca con su plan de cierre de centrales.