Juan Bertó, médico deportivo: "Hay otros beneficios de la creatina más allá de la fuerza: regula los niveles de azúcar"

La fiebre de los suplementos ha llegado para quedarse. Seis de cada diez españoles reconoce haber tomado alguno durante el último año, y un 40% los consume diariamente, con un gasto que puede alcanzar los 800 euros anuales. Ante este fenómeno, el doctor Juan Bertó, responsable del área de medicina deportiva de la Clínica Universidad de Navarra, ha arrojado luz sobre su verdadera eficacia en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera.

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El doctor Bertó ha señalado que todos los suplementos son un "complemento a una vida saludable", pero "no hay nada que vaya a suplir una rutina saludable". Sobre la creatina, la califica como "el suplemento más estudiado y el más seguro", un derivado de aminoácidos que sirve como un impulso para la generación de energía en el músculo. Sin embargo, aclara: "Estrictamente, no lo necesitamos".

Pese a no ser esencial, la ciencia evidencia que "puede ser beneficioso", sobre todo en ejercicios de fuerza para ganar más masa muscular. También se estudian otros beneficios, como su capacidad para regular los niveles de azúcar o actuar como neuroprotector, ayudando a la concentración en casos de privación de sueño. No obstante, Bertó matiza que "los estudios no generan una gran diferencia con el que no toma suplementos".

Juan Bertó, médico deportivo, en 'Herrera en COPE'

Una dieta mediterránea ya aporta entre 1 y 2 gramos diarios de creatina, mientras que la dosis de suplementación recomendada es de 3 a 5 gramos diarios. Su consumo puede ser especialmente interesante para personas con dietas restrictivas o veganas, cuya ingesta de creatina a través de alimentos como la carne o el pescado es nula, según el experto.

Magnesio, colágeno y omega-3: la evidencia es limitada

Frente a la popularidad de otros productos, el doctor Bertó es tajante. "La evidencia científica es muy limitada en la suplementación de magnesio", afirma. Lo mismo ocurre con el colágeno, sobre el que asegura que no está bien descrito que su consumo resulte en una piel más firme.

En cuanto al omega-3, el responsable de medicina deportiva de la Clínica Universidad de Navarra explica que, combinado con la creatina, "puede ayudar a la hipertrofia muscular y, sobre todo, a fijar calcio en los huesos", lo que se traduce en un esqueleto óseo más fuerte y potente.

La mejor inversión en salud a partir de los 30- 35 años es hacer deporte" Juan Bertó Médico deportivo

Ejercicio de fuerza, la mejor inversión en salud

El doctor Bertó insiste en que antes de consumir cualquier producto, lo ideal es la valoración de un profesional sanitario. Para un deportista amateur, recomienda el asesoramiento de un especialista. Y subraya que la suplementación solo es beneficiosa "en casos muy, muy concretos".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un scoop de creatina

La recomendación principal del experto es clara. "La mejor inversión en salud a partir de los 30, 35 años es hacer ejercicio físico, y ejercicio físico de fuerza", sentencia. Además, desmonta el mito de que las pesas en niños limitan el crecimiento: "Los niños pueden hacer ejercicios de fuerza perfectamente", siempre que se fomente una relación saludable con el gimnasio desde la infancia.

Finalmente, Bertó desmiente la existencia de un "efecto rebote" al dejar los suplementos si se mantiene la actividad física. La pérdida de forma, explica, se debe al cese del deporte, no de la suplementación. Para un deportista amateur con objetivos de ganar masa muscular, recomienda la creatina y los batidos de proteínas post-entrenamiento, pero siempre sobre la base de una dieta saludable y entrenamiento físico.