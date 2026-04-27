En el vuelo de regreso de su viaje a África, un periodista alemán preguntó al Papa sobre la decisión del arzobispo de Múnich, cardenal Reinhard Marx, de pedir a sus sacerdotes que bendigan a las parejas del mismo sexo en su diócesis. La respuesta de León XIV es muy importante por varios motivos. En primer lugar, el Papa reveló que la Santa Sede ya ha hablado con los obispos alemanes para dejar claro que “no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas —en este caso, parejas homosexuales, como usted ha preguntado— o de parejas en situaciones irregulares, más allá de lo que el Papa Francisco permitió, al decir que todas las personas pueden recibir la bendición”. Para que quede completamente claro, León XIV añadió que cuando un sacerdote imparte la bendición al final de la misa la bendición alcanza a todos, sea cual sea su situación. Y todavía añadió otra importante aclaración: “la famosa expresión de Francisco «todos, todos, todos» expresa la convicción de la Iglesia de que todos son acogidos, todos están invitados a seguir a Jesús, y todos están invitados a buscar la conversión en su propia vida”. En el Evangelio de ayer escuchábamos a Jesús decir que Él es la puerta para entrar a la vida que Él mismo nos ha traído. Pero es una vida que se ofrece a nuestra libertad y que reclama la conversión: se ofrece a “todos, todos, todos”, pero hace falta que cada uno quiera adecuarse libremente a esa vida. Y para ello contará con la ayuda de la gracia de Dios y de la compañía de toda la Iglesia.

Pero bendecir una forma de vida que no es conforme a la enseñanza de la Iglesia no ayuda a las personas, por el contrario, las confunde y, además, como ha dicho León XIV, crea división en la Iglesia, y esto es grave. La unidad, que el Papa no ha dejado de invocar desde que fue elegido, solo se puede construir “sobre Jesucristo, y sobre lo que Jesucristo enseña”. “Esta es mi respuesta”, concluyó León. Cristalino.