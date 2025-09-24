El aguante en política depende del listón de la dignidad pública

El Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha denunciado los intereses particulares que mueven a unos y a otros para crispar la convivencia. Ha hablado claro sobre las fuerzas independentistas que hacen un uso contrario a su naturaleza de lo previsto en la Constitución española y ha defendido y ensalzado el acuerdo con la oposición del PP para facilitar la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Acerca de la política nacional, García Page, aboga por el realismo y el acuerdo, por respetar escrupulosamente los marcos normativos y procedimentales. Y, con relación a este asunto, no ha guardado silencio ante preguntas sobre los presupuestos generales del Estado o un posible adelanto electoral. En línea con lo planteado hace unos días por el expresidente Felipe González, Page sostiene que no tiene por qué haber una relación directa entre perder una votación sobre los presupuestos generales del Estado y una convocatoria electoral. Lo verdaderamente significativo de lo que sucede en España es que el Gobierno ha demostrado, durante tres años, que no es capaz de llevar al Parlamento una Ley de Presupuestos. Y el aguante en política, ha dicho, depende del listón de la dignidad pública.

Hay quienes critican a Page por no abandonar el PSOE o por no entrar a una guerra frontal con el secretario general de su partido. Lo ha explicado. Seguirá en su partido, aunque esté en minoría, no jugará al transfuguismo y seguirá defendiendo la alternancia en el poder. Y esto pasa por la existencia de un PSOE que regrese al lugar del que no debía haber salido nunca.