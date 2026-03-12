Un acuerdo de Estado frente a los discursos de odio

El anuncio del presidente Sánchez de una plataforma para monitorizar el odio en las redes sociales no es solo una ocurrencia más de un Gobierno volcado en propuestas efectistas, de cariz ideológico y escasa viabilidad. Tal como se ha presentado, es una herramienta de señalamiento social que elaborará perfiles y listas públicas de resultados de la supuesta investigación, lo que va a generar más división y confrontación social.

Es innegable que en las redes sociales existen diversas manifestaciones de odio que en algunas ocasiones implican incluso un delito. Pero el Estado de Derecho, en una democracia madura, ya tiene suficientes mecanismos normativos para hacer frente a la vulneración de la ley. Las redes sociales y los nuevos medios son potentes plataformas de difusión de hechos e ideas con una gran capacidad de penetración social y de configuración de las mentalidades.

Para afrontar el mal uso de estos potentes instrumentos de comunicación, que es en sí mismo un reto, es necesario un pacto de Estado en el que participen los actores sociales implicados en su uso, desde el ámbito educativo, pasando por el familiar, como el de los expertos, así como las propias redes sociales. Si el Gobierno está preocupado por el clima de confrontación y polarización debería fomentar el diálogo, los espacios de encuentro y debate y los grandes pactos de Estado, en lugar de provocar primero la división, y luego inventar fuegos artificiales para, supuestamente, combatirla.