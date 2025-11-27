Ábalos, primer diputado en prisión de la democracia

El juez Leopoldo Puente ordenó este jueves el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y de Koldo García. La proximidad del juicio, según el instructor, habría incrementado el riesgo de fuga, lo que justificaría la adopción de la medida cautelar más severa. Ya son tres de los integrantes que viajaban en el Peugeot con el que Pedro Sánchez recorrió España para alcanzar la Secretaría General del Partido Socialista, los que han acabado en prisión preventiva imputados por graves casos de corrupción. La entrada en prisión de José Luis Ábalos marca un nuevo precedente en nuestra democracia. No se trata solo de un exministro de Transportes ni de un antiguo secretario de Organización del PSOE. Es un diputado en posesión de su acta, que obtuvo después de que la comisión de listas de Ferraz lo ratificara como número dos por Valencia en las últimas elecciones. Este hecho es relevante, ya que por entonces ya se había publicado información veraz que acreditaba una conducta, si no delictiva, sí poco decorosa por parte del exministro.

La prisión preventiva de Koldo García y José Luis Ábalos agrava aún más la situación de Pedro Sánchez, cuyo entorno político y personal se encuentra inmerso en causas judiciales sostenidas por indicios delictivos sólidos. Sánchez no ha asumido ninguna responsabilidad política y ha mantenido intacta la estructura orgánica que en su día construyeron Ábalos y Cerdán. Ahora mismo es imposible demostrar qué conocía o qué desconocía el presidente. Sin embargo, su insistencia en deslegitimar a la justicia y su inmovilismo dentro del partido son actitudes que resultan, como mínimo, reveladoras.