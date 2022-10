El último movimiento de Putin: anuncia que la movilización parcial quedará completada en unas dos semanas

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que la movilización parcial que decretó el pasado 21 de septiembre quedará completada en "aproximadamente unas dos semanas" y que no prevé ampliarla.



"Un total de 222.000 personas de 300.000 ya han sido movilizadas" y "todas las actividades de movilización concluirán en aproximadamente dos semanas", dijo Putin en rueda de prensa al término de dos días de cumbres regionales en la capital kazaja.



El jefe del Kremlin destacó que no se planea ninguna movilización adicional.



"Primero, el Ministerio de Defensa inicialmente propuso un número menor, no 300.000 personas. Segundo, no se planea nada adicional. El Ministerio de Defensa no ha propuesto nada en ese sentido y en un futuro previsible no veo ninguna necesidad", subrayó.



Putin precisó que actualmente 33.000 de los 222.000 movilizados se encuentran en unidades militares formativas y 16.000 en destacamentos que ya cumplen misiones de combate.



Ante las numerosas denuncias de que movilizados son enviados al frente sin ninguna preparación militar, anunció que impartirá ordenes al Consejo de Seguridad de Rusia de que realice una inspección de cómo reciben instrucción los ciudadanos movilizados.



"Todos los ciudadanos llamados a filas deben recibir preparación", subrayó el presidente ruso.



La oficina de alistamiento de la región de Cheliábinks confirmó hoy a la agencia rusa TASS la muerte de cinco movilizados, de los que, según el servicio ruso de la BBC, que cita testimonios de familiares, ninguno recibió entrenamiento militar antes de ser enviado al frente en Ucrania.