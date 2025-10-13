Trump, en el Parlamento de Israel: "Es un día de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada"

Trump se ha reunido con Netanyahu antes de intervenir en el Parlamenteo israelí

El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó en el Parlamento israelí (Knéset) que este lunes, en el que se va a firmar el final de dos años de guerra entre Israel y Hamás, "es un día de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada", que marca no solo el fin de un conflicto, sino el de "una era de terror y muerte"

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declinado la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, de asistir a la ceremonia de firma del plan de paz para Gaza que se celebra este lunes en Egipto.

Según informó su oficina en un comunicado, no participará en ella por la proximidad del inicio del feriado Simjat Torá, el último día del periodo festivo judío del Sucot, que comienza al atardecer de este lunes y concluye al atardecer del martes.

"El presidente estadounidense Trump invitó al primer ministro Netanyahu a participar en una conferencia que se celebrará hoy en Egipto", dice la nota, que añade que Netanyahu "agradeció la invitación, pero indicó que no podría asistir debido a la proximidad del feriado".