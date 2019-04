Trump expresa su respaldo "al pueblo de Venezuela y su libertad"

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó hoy el respaldo de su Gobierno "al pueblo de Venezuela y su libertad", al comentar el levantamiento del líder opositor Juan Guaidó frente al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Estoy siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela. ¡EEUU respalda al pueblo de Venezuela y su libertad!", escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!