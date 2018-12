Trump le dice a Indonesia tras el tsunami: ¡EE.UU. está contigo!"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado de "impensable" la destrucción que ha dejado el tsunami registrado en Indonesia y, en un mensaje de Twitter, ha asegurado: "¡EE.UU. está contigo!".

"Una destrucción impensable por el desastre del tsunami en Indonesia. Más de doscientos muertos y casi mil heridos o desaparecidos. Rezamos por vuestra recuperación y curación. ¡EE.UU. está contigo!", ha tuiteado el mandatario.

Unthinkable devastation from the tsunami disaster in Indonesia. More than two hundred dead and nearly a thousand injured or unaccounted for. We are praying for recovery and healing. America is with you!