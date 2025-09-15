Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras la reunión en Madrid
"La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien", ha celebrado Trump en su red social
Madrid - Publicado el
1 min lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la reunión de este lunes en Madrid entre representantes comerciales chinos y estadounidenses ha concluido con un acuerdo "sobre cierta compañía que los jóvenes querían salvar", en una clara alusión a la red social TikTok.
"La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien", ha celebrado Trump en su red Truth Social, donde ha anunciado también que el próximo viernes hablará por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping. "¡La relación sigue siendo fuerte!", ha proclamado.
La delegación norteamericana está encabezada por el secretario de Comercio, Scott Bessent, mientras que por parte china participa el vice primer ministro He Lifeng.
"Es inútil. Pasado mañana no hablaremos de la Vuelta a España y sí del proceso que va a comenzar a Ábalos”
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Vicente Vallés, claro sobre quienes dicen que solo ataca al Gobierno de Sánchez en sus informativos: «Mucha gente nos ve»
El presentador de 'Antena 3 Noticias 2' ha hablado sobre aquellos que le acusan de ser arbitrario con el Ejecutivo de España y sobre las presiones que recibe por su trabajo
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño