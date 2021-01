El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, destacó este miércoles que "han sido cuatro años increíbles" los de su Gobierno y apuntó al futuro al asegurar que volverá "de algún modo", en su despedida horas antes del final de su mandato.

"Estaremos de vuelta de algún modo", afirmó a sus seguidores en la base aérea Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington, antes de subirse por última vez al avión presidencial Air Force One rumbo a su mansión privada en Palm Beach (Florida).

El 'Air Force One' despega rumbo a Florida con Trump a bordo mientras en los altavoces del aeródromo resuena el 'My way' de Frank Sinatra