Tercer atentado contra Israel en 24 horas: un hombre armado abre fuego contra un restaurante en Cisjordania

Un hombre armado ha abierto fuego en un restaurante ubicado en un asentamiento judío de Cisjordania ocupada, pero no se reportaron víctimas, ha informado el Ejército israelí. Es el tercer atentado contra objetivos israelíes en las ultimas 24 horas. Los dos ataques anteriores se llevaron a cabo en Jerusalén ocupado, que han ocasionado siete muertos y cinco heridos.



En este último ataque contra el restaurante judio, "un terrorista llegó a un restaurante, disparó una bala y huyó del lugar", ha informado un portavoz del Ejército israelí, que aseguró que los uniformados se encuentran registrando el área de Almog, donde ocurrieron los hechos, un asentamiento israelí cerca de la cisjordana ciudad de Jericó.



"No se informó de heridos", añadió la misma fuente, al explicar que después de que el agresor disparara una bala "se produjo un mal funcionamiento del arma de fuego".



Las autoridades no revelaron más detalles del atacante, pero cuando lo califican de "terrorista", usualmente se refieren a un palestino.

Máxima alerta



Jerusalén se encuentra en estado de máxima alerta este sábado tras ser el epicentro de dos atentados con arma de fuego en menos de 24horas, que hasta el momento han dejado siete israelíes muertos y cinco heridos, en medio de una escalada de violencia en la zona.



El último ataque se registró por la mañana en el asentamiento de colonos judíos Ciudad de David, ubicado dentro del barrio palestino de Silwan, en Jerusalén este ocupado y que dejó dos heridos.



Este atentado siguió a otro ocurrido la noche del viernes, cuando un hombre abrió fuego cerca de una sinagoga ubicada en Neve Ya'akov, un asentamiento de colonos judíos también en Jerusalén este ocupado, matando a siete personas e hiriendo a tres más.



Se trata del atentado más mortífero desde 2011, cuando un grupo armado cruzó a Israel desde la península egipcia del Sinaí y mató a ocho israelíes.





El conflicto israelí-palestino vive una nueva escalada



El jueves, nueve palestinos murieron por disparos de las fuerzas de Israel durante enfrentamientos armados que estallaron durante una redada israelí en el campo de refugiados de Yenín, foco del movimiento miliciano palestino en Cisjordania ocupada.



Esta redada fue calificada de "masacre" por la Autoridad Nacional Palestina, que rompió el canal de cooperación en seguridad con Israel.



Acto seguido, varios cohetes fueron lanzados desde Gaza a Israel, que respondió con bombardeos en el enclave costero palestino.