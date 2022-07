La sorprendente lista de reproducción de Barack Obama que incluye a una artista española: "Me entusiasma"

Como cada verano Barack Obama utiliza sus redes sociales para compartir con sus millones de seguidores qué artistas forman parte de sus playlist de vacaciones. El expresidente de Estados Unidos siempre ha presumido de tener un gran oído musical y es por ello que no duda en compartir estos gustos con todos aquellos que le siguen en Instagram. Al igual que en 2021, Obama ha mostrado su lado más musical.

Los artistas favoritos de Obama

En 2019 ya tuvimos el balance musical de Barack Obama en el que se incluía una de sus referencias favoritas del año: ¡y no es otra que Rosalía! La artista española que causó sensación en la reciente edición de los Grammy se cuela en la lista de recomendaciones de Barack Obama con su 'Con altura'. En esa lista también aparecían grandes artistas como Bruce Springsteen, Alicia Keys o Beyoncé. De la misma manera, en 2022 el expresidente ha repetido esta ya tradición y sigue incluyendo a artistas que sonaban en su playlist hace dos años.









"Every year, I get excited to share my summer playlist because I learn about so many new artists from your replies—it’s an example of how music really can bring us all together. Here’s what I’ve been listening to this summer. What songs would you add?", "Todos los años, me entusiasma compartir mi lista de reproducción de verano porque me entero de muchos artistas nuevos gracias a vuestras respuestas: es un ejemplo de cómo la música puede unirnos a todos. Esto es lo que he escuchado este verano. ¿Qué canciones añadirías tú?", ha comentado junto a una lista de sus canciones favoritas del verano.





Un año más Rosalía se ha convertido en una de las artistas favoritas del expresidente de Estados Unidos. No cabe duda que 'El Mal Querer' conquistó por completo a Barack y ahora parece que 'Motomami' también se ha convertido en sus imprescindibles de la mano de 'SAOKO', uno de los temas de su último álbum. Además, a esta lista de reproducción también ha añadido a uno de los artistas que, sin duda, ha sacado uno de los discos del verano, Bad Bunny. Y es que la canción que ha elegido de este artista es 'Ojitos Lindos', una colaboración con Bomba Estéreo y que es, sin duda, uno de los temazos del verano.

Los gustos musicales de Michelle

En la familia Obama, parece que Barack no es el único interesado en la industria musical. Hace más de un año que su mujer y la madre de sus hijas, Michelle, también se 'mojaba' en este aspecto y desvelaba los artistas que formaban parte de la banda sonora de su día a día.





¿Coincidirá con su marido en gustos musicales? Lo que no cabe duda es que la exprimera dama apuesta por la música en inglés ya ha compartido sus recomendaciones musicales entre las que se encuentran canciones como One Kiss', de Calvin Harris y Dua Lipa; 'Soulmate', de Lizzo, o 'Feelin’ So Good', la colaboración de Jennifer López con Big Fun y Fat Joe, y 'Feels Good', de Tony! Toni! Toné!