Reorganización interna y más presencia: así ha cambiado Al Qaeda diez años después de la muerte de Bin Laden

Han pasado más de diez años desde que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciara al mundo entero que el ejército estadounidense había llevado a cabo una operación en la que el líder terrorista, Osama Bin Laden, había muerto.

Hay pocos terroristas a nivel mundial que hayan sido tan conocidos como Osama Bin Laden. Hace unos días se celebró el décimo aniversario de su muerte en un momento en el que el grupo terrorista Al Qaeda está sometido a diversos cambios, entre los que se incluye una reorganización interna.

La mayor parte de los atentados terroristas en Occidente encuentran su autoría en el DAESH. No obstante, la muerte de Bin Laden no ha supuesto el adiós de la formación terrorista, que desde las sombras sigue llevando a cabo su estrategia de reorganización del grupo.

Osama no solo fue el fundador y creador de Al Qaeda, sino que además llevó el pesó de la organización hasta el final. Tras el fatídico atentado del 11 de septiembre en Nueva York, Bin Laden decidió huir a Pakistán y se refugió a tan solo un kilómetro de West Point, la Academia Militar de Estados Unidos en Pakistán, donde vivían militares de alto rango. Para Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, "lo hizo porque pensaba que en una casa con las características de seguridad que conocemos no iba a llamar la atención, porque alrededor había otras de similares características.

"Hay un momento en el que después del 11-S, Bin Laden pierde el liderazgo real" de la organización, especialmente debido a sus condiciones de salud". Fue su número dos, Ayman al Zawahiri, quien comenzó a dirigir desde entonces el grupo terrorista y lo ha hecho durante una década, quien ha conseguido que el grupo haya sobrevivido a cambios en la escena mundial y en la yihadista tras la irrupción en el año 2014 del autodenominado Estado islámico.

Agencia EFE





¿Sigue vivo Al Qaeda?

Si bien es cierto que a día de hoy no hay apenas noticias sobre nuevos atentados en los que Al Qaeda haya asumido la autoría, al menos en Occidente, no solo sigue vivo sino que además sigue actuando.

La irrupción del autodenominado Estado Islámico ha cambiado las normas del yihadismo y a día de hoy existe una lucha de poder entre ambas organizaciones terroristas. Alonso explica que, si aparentemente se ha derrotado al DAESH en Irak y Siria, no es una premisa del todo cierta. "Lo que se ha hecho es llevarla a otro terreno de juego y ahora hay una lucha entre ambos grupos. Cooperan entre ellos en muchos campos y ámbitos, pero existe una lucha de poder entre los dos", ha aclarado el experto en Relaciones Internacionales.

"Una vez que se le asestó un duro golpe al DAESH en Irak y Siria, lo que vino después fue que Al Qaeda retomó parte de su fuerza y muchos expertos señalan que tienen más de 20.000 combatientes", ha indicado. Por un lado, eso sí, ha diferenciado el núcleo duro de la organización terrorista, quienes se encargan de tomar las decisiones y no es operativo, mientras que por el otro podemos encontrar las distintas células terroristas que están combatiendo, especialmente en lugares como Filipinas, Somalia, el Magreb y o el Sahel.

"Hay un grupo de personas que comete un acto terrorista y busca un sello que amplifique o magnifique la acción que ha llevado a cabo", ha añadido sobre las diversas "sucursales o franquicias" que han jurado su lealtad al grupo terrorista.

Para el excorresponsal en Pakistán y director de la 'Revista 5W', Agus Morales, Al Qaeda aún sigue viva. "En algunos lugares tiene incluso más presencia que antes", ha apostillado. No obstante, ha admitido que desde la muerte de su líder, "como marca global u organización en Occidente, ha descendido mucho". Una desaparición, aparentemente gradual, que el DAESH intentó aprovechar para hacerse con el centro del yihadismo global. "Sí es verdad que aunque no fuera un papel operativo el que tenía en sus últimos años, a nivel simbólico y carismático, tuvo su importancia", ha asegurado.





Al Qaeda contra DAESH: ¿podrían destruirse entre ellos?

"Les compensa estar divididos así", ha indicado de inmediato Antonio Alonso y ha explicado que no les compensa destruirse, pero tampoco fusionarse porque eso les restaría y les haría "menos operativos". No obstante, si bien es cierto que tienen muchas cosas en común (los grupos autónomos, la acción independiente, la causa global del yihadismo), no cree que ve vayan a pisar los talones y pone como ejemplo Irak y Siria, donde sí han llegado a pisar el terreno del grupo contrario aunque, admite, como está languideciendo, no parece probable que vuelvan a chocar".

"Puede haber grupos terroristas que se adscriben a Al Qaeda y es complejo hasta qué punto podemos decir que esos combatientes forman parte o no del grupo", ha añadido Morales. En este sentido, se ha referido a la figura de Bin Laden como líder del grupo: "Era la cara visible. Era un líder terrorista carismático pero siempre se ha dicho que el cerebro real era Ayman al Zawahiri", ha incidido.

"Su valor fue mediático, propagandístico y simbólico. Era un líder muy carismático entre los sectores yihadistas. Esa es su gran importancia y su gran valor para Al Qaeda", ha explicado Morales.

El temor a un nuevo atentado similar al 11-S

La retirada de Al Qaeda del escenario en Occidente nos lleva a hacernos esta pregunta. Durante los últimos años, y desde el fatídico ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el grupo terrorista ha cambiado su estrategia y ha centrado sus esfuerzos en las zonas donde tiene mayor presencia actualmente.

Para Agus es una posibilidad que está ahí y el periodista ha admitido que se trata de una premisa que podría volver a ocurrir. “Habría que ver qué estrategia van a seguir”, ha asegurado. En este sentido, ha explicado que en los últimos años, la organización terrorista ha seguido una estrategia de descentralización. “De tener más presencia en algunos lugares”, ha indicado. “No lo sabemos pero eso es lo que podemos analizar de los últimos años”.

Para Antonio Alonso, por su parte, la respuesta es más clara. De hecho, ha hecho alusión a varios expertos que aseguran que podrían hacerlo en los próximos años. “Si hay una voluntad de hacerlo y tienen los medios suficientes, no nos quepa duda de que lo harán”, ha asegurado.