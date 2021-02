¿Qué es el pasaporte de vacunación?

La libertad de movimiento es uno de los signos de identidad de la Unión Europea. Que exista la posibilidad de poder viajar a través de los diferentes países europeos sin restricción alguna simboliza la máxima expresión de lo que significa el proyecto comunitario.

El coronavirus provocó un cierre de fronteras sin precedentes la pasada primavera y las sucesivas olas de la pandemia han generado restricciones que han debilitado la libertad de movimiento. Desde hace meses los líderes europeos han pedido limitar los viajes no esenciales y algunos países como Bélgica o Alemania los han prohibido directamente.

Uno de los puntos de debate en la cumbre de líderes europeos que se celebra hoy es el pasaporte de vacunación. Un sistema con el que países como España o Grecia quieren salvar la temporada de verano. Se trata de un documento que refleja si una persona está o no vacunada contra el coronavirus. El pasaporte de vacunación no sería indispensable para viajar porque esto iría en contra de las libertades individuales pero sí podría agilizar los movimientos a través de Europa. Por ejemplo una persona vacunada no tendría que hacerse una PCR para viajar o guardar la correspondiente cuarentena.

Fuentes diplomáticas en Bruselas aseguran que este certificado no puede discriminar a nadie, es decir, prohibir la movilidad a quién no lo tenga, no obstante, puede ayudar a facilitar los viajes a todos aquellos que este próximo verano ya estén vacunados.

El trabaja está avanzado y todos coinciden que este certificado podría permitir agilizar la libertad de movimiento de cara a los próximos meses. De todas formas existen miedos en algunos países porque por ejemplo no está demostrado que una persona vacunada todavía trasmitir el virus.