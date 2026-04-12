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Quién es Péter Magyar, el nuevo líder de Hungría tras ganar las elecciones

Péter Magyar se convierte en el nuevo primer ministro del país centroeuropeo

BUDAPEST, April 12, 2026 -- Peter Magyar, leader of Hungary's opposition party Tisza, casts his ballot at a polling station in Budapest, Hungary, April 12, 2026. Hungary's parliamentary elections kicked off at 6:00 a.m. local time (0400 GMT) on Sunday, with about 8.1 million eligible voters, according to the National Election Office.,Image: 1090364431, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: David Balogh / Xinhua News / Europa PressEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.David Balogh / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto12/4/2026

David Balogh / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto


Ignacio Juanilla Bernardo

Madrid - Publicado el

2 min lectura

Hungría ha puesto fin al gobierno de 16 años de Viktor Orbán en unas elecciones históricas que han dado la victoria a Péter Magyar, un antiguo miembro de la élite del poder que se convirtió en su mayor adversario. Su victoria abre un nuevo capítulo para el país y redefine su relación con la Unión Europea.

El próximo primer ministro húngaro no es un desconocido para el sistema que ahora promete desmantelar. Magyar, abogado de 45 años, desarrolló su carrera dentro de Fidesz, el partido de Orbán, y estuvo casado con Judit Varga, quien llegó a ser ministra de Justicia. Durante años, ocupó altos cargos diplomáticos en Bruselas y en distintas agencias estatales, siendo una pieza más del engranaje del poder.

The President of the Tisza Party, Peter Magyar walks back to his vehicle after the press conference in Budapest. The President of the Tisza Party, Peter Magyar - the biggest opposition of Viktor Orban and the Fidesz - arrived to one of the polling station (Hegyvideki Mesevar Ovoda) to vote and then he held a press conference to the Hungarian and the international media in Budapest.

Krisztian Elek


Un nuevo rumbo para Hungría

El líder del partido Tisza ha hecho campaña con la promesa de "desmantelar el régimen de Orbán" y "reorientar Hungría hacia Occidente", aunque matizando que no implicará "decir sí a todo a la UE". Su principal objetivo es detener las políticas de veto y obstrucción que han caracterizado a Orbán y afrontar un estado de la economía que los analistas describen como "catastrófico".

Habrá inmensas diferencias respecto a Orbán. Es impensable que haya un continuismo"

Pese a su perfil conservador, los expertos vaticinan un cambio drástico. "Habrá inmensas diferencias respecto a Orbán. Es impensable que haya un continuismo", asegura Schneider, quien añade que, aunque no se espere una ampliación del Estado de bienestar por falta de fondos, el giro en política exterior y europea será total.

Posición ante Rusia y la UE

En cuanto a la guerra de Ucrania, Magyar ha calificado a Rusia de "agresor", distanciándose de Orbán, pero rechaza el envío de armas y una entrada rápida de Kiev en la UE. Apuesta por una relación "pragmática" con Moscú, basada en el respeto mutuo a la soberanía. En el Parlamento Europeo, su partido ya ha rechazado propuestas para una mayor integración y se ha opuesto a la política migratoria común.

The President of the Tisza Party, Peter Magyar shares his thoughts about the election with the Hungarian and the International media in Budapest. The President of the Tisza Party, Peter Magyar - the biggest opposition of Viktor Orban and the Fidesz - arrived to one of the polling station (Hegyvideki Mesevar Ovoda) to vote and then he held a press conference to the Hungarian and the international media in Budapest.

Krisztian Elek


Su ascenso ha sido meteórico. Con solo tres meses de campaña, logró un 30% de los votos en las elecciones europeas, integrándose en el Partido Popular Europeo. Ahora, su victoria en las generales ha sido acogida con entusiasmo en Bruselas, desde donde celebran que "Hungría ha elegido a Europa".

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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