Quién es Péter Magyar, el nuevo líder de Hungría tras ganar las elecciones

Hungría ha puesto fin al gobierno de 16 años de Viktor Orbán en unas elecciones históricas que han dado la victoria a Péter Magyar, un antiguo miembro de la élite del poder que se convirtió en su mayor adversario. Su victoria abre un nuevo capítulo para el país y redefine su relación con la Unión Europea.

El próximo primer ministro húngaro no es un desconocido para el sistema que ahora promete desmantelar. Magyar, abogado de 45 años, desarrolló su carrera dentro de Fidesz, el partido de Orbán, y estuvo casado con Judit Varga, quien llegó a ser ministra de Justicia. Durante años, ocupó altos cargos diplomáticos en Bruselas y en distintas agencias estatales, siendo una pieza más del engranaje del poder.

Krisztian Elek



Un nuevo rumbo para Hungría

El líder del partido Tisza ha hecho campaña con la promesa de "desmantelar el régimen de Orbán" y "reorientar Hungría hacia Occidente", aunque matizando que no implicará "decir sí a todo a la UE". Su principal objetivo es detener las políticas de veto y obstrucción que han caracterizado a Orbán y afrontar un estado de la economía que los analistas describen como "catastrófico".

Habrá inmensas diferencias respecto a Orbán. Es impensable que haya un continuismo"

Pese a su perfil conservador, los expertos vaticinan un cambio drástico. "Habrá inmensas diferencias respecto a Orbán. Es impensable que haya un continuismo", asegura Schneider, quien añade que, aunque no se espere una ampliación del Estado de bienestar por falta de fondos, el giro en política exterior y europea será total.

Posición ante Rusia y la UE

En cuanto a la guerra de Ucrania, Magyar ha calificado a Rusia de "agresor", distanciándose de Orbán, pero rechaza el envío de armas y una entrada rápida de Kiev en la UE. Apuesta por una relación "pragmática" con Moscú, basada en el respeto mutuo a la soberanía. En el Parlamento Europeo, su partido ya ha rechazado propuestas para una mayor integración y se ha opuesto a la política migratoria común.

Krisztian Elek



Su ascenso ha sido meteórico. Con solo tres meses de campaña, logró un 30% de los votos en las elecciones europeas, integrándose en el Partido Popular Europeo. Ahora, su victoria en las generales ha sido acogida con entusiasmo en Bruselas, desde donde celebran que "Hungría ha elegido a Europa".